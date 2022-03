Serie A, la classifica aggiornata: Juventus a -4 dal Milan

MilanNews.it

La Juventus vince ancora e si porta a meno uno dal Napoli, ma soprattutto a meno quattro dal primo posto nella graduatoria della Serie A. Una distanza temporanea, considerato che fra pochi minuti il Milanscenderà in campo a San Siro contro l'Empoli, ma comunque significativa. Cade a Marassi la Sampdoria, che non può decisamente sorridere: i blucerchiati non riescono a tenere il ritmo dello Spezia e rimangono con soli quattro punti di vantaggio sul Venezia, terzultimo ma con due gare in meno rispetto agli uomini di Giampaolo. Di seguito la classifica aggiornata.

Milan* 60

Inter** 58

Napoli* 57

Juventus 56

Roma* 47

Atalanta** 47

Lazio* 46

Fiorentina** 43

Verona* 41

Sassuolo 40

Torino** 34

Bologna** 33

Empoli* 32

Udinese*** 29

Spezia 29

Sampdoria 26

Cagliari 25

Venezia** 22

Genoa* 18

Salernitana** 16



* Una gara in meno

** Due gare in meno

*** Tre gare in meno