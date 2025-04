Serie A, la classifica aggiornata: Juventus nel cuore della zona Champions

Secondo successo in tre partite per Igor Tudor e la Juventus si accaparra momentaneamente il terzo posto in classifica, in attesa dello scontro diretto fra Atalanta e Bologna. La certezza è che al termine di questa giornata di Serie A i bianconeri saranno in zona Champions. Lecce che prolunga la serie senza vittorie a 9 partite e che seguirà con grande attenzione la sfida del "Maradona" di lunedì fra Napoli ed Empoli. Questo il quadro aggiornato:

SERIE A, 32ª GIORNATA

Udinese - Milan 0-4

42' Leao, 45' Pavlovic, 74' Theo Hernandez, 81' Reijnders

Venezia - Monza 1-0

72' Fila

Inter - Cagliari 3-1

13' Arnautovic (I), 26' Lautaro Martinez (I), 48' Piccoli (C), 55' Bisseck (I)

Juventus - Lecce 2-1

2' Koopmeiners (J), 33' Yildiz (J), 87' Baschirotto (L)

Atalanta - Bologna (13 aprile, ore 12.30)

Hellas Verona - Genoa (13 aprile, ore 15)

Fiorentina - Parma (13 aprile, ore 15)

Como - Torino (13 aprile, ore 18)

Lazio - Roma (13 aprile, ore 20.45)

Napoli - Empoli (14 aprile, ore 20.45)

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Inter 71

2. Napoli 65

3. Juventus 59

4. Atalanta 58

5. Bologna 57

6. Lazio 55

7. Roma 53

8. Fiorentina 52

9. Milan 48

10. Torino 40

11. Udinese 40

12. Genoa 38

13. Como 33

14. Hellas Verona 31

15. Cagliari 30

16. Parma 27

17. Lecce 26

18. Empoli 24

19. Venezia 24

20. Monza 15