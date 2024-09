Serie A, la classifica aggiornata: l'Empoli secondo da imbattuto

L'Empoli continua nel suo grande inizio di stagione. La squadra di D'Aversa, grazie a un gol di Colombo e alle parate di Vasquez, ha battuto per 2-0 il Cagliari in Sardegna. In questo modo i toscani si regalano un weekend da sogno, avendo agganciato - almeno per il momento - il secondo posto. Crisi per la squadra di Nicola, ferma a 2 punti. Ora alle 20.45 in campo Torino-Hellas Verona.

SERIE A: LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Udinese 10

Napoli 9

Empoli 9*

Inter 8

Juventus 8

Torino 8

Lazio 7

Hellas Verona 6

Atalanta 6

Milan 5

Genoa 5

Parma 4

Lecce 4

Fiorentina 3

Roma 3

Bologna 3

Monza 3

Cagliari 2*

Como 2

Venezia 1

*una partita in più