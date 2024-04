Serie A, la classifica aggiornata: l'Empoli vede la salvezza, Napoli sempre più giù

L'Empoli di Davide Nicola compie l'impresa battendo al Castellani il Napoli di Francesco Calzona, ottenendo 3 punti fondamentali in ottica salvezza. Piove invece sul bagnato in casa azzurri, che con questa sconfitta rischiano di perdere non solo il treno Champions League ma proprio quello per l'Europa.

SERIE A: LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 83

Milan 69

Juventus 64**

Bologna 59

Roma 55*

Lazio 52**

Atalanta 51*

Napoli 49**

Torino 45

Fiorentina 44*

Monza 43

Genoa 39**

Lecce 32

Cagliari 32**

Empoli 31**

Udinese 28*

Hellas Verona 28

Frosinone 27

Sassuolo 26

Salernitana 15

* una gara in meno

** una gara in più