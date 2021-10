Serie A, la classifica aggiornata: la Fiorentina aggancia Roma ed Atalanta

Tutto facile per la Fiorentina, che batte 3-0 il Cagliari al Franchi e aggancia Roma e Atalanta a quota 15 punti. A segno Biraghi, Nico Gonzalez e Vlahovic. Momento difficile per i sardi, che restano in zona retrocessione con 6 punti. Impresa dell'Hellas Verona che batte la Lazio 4-1 (poker di Simeone) e fa un bel balzo in classifica: sono 11 i punti per la squadra di Tudor, gli stessi di Torino e Sassuolo. La Lazio resta ferma a 14, scavalcata dalla Fiorentina.

Milan 25

Napoli 24*

Inter 17*

Roma 15*

Atalanta 15

Fiorentina 15

Lazio 14

Juventus 14*

Bologna 12

Empoli 12

Verona 11

Torino 11

Sassuolo 11

Udinese 10

Sampdoria 9

Venezia 8

Spezia 7

Cagliari 6

Genoa 6

Salernitana 4

*Una gara in meno