Serie A, la classifica aggiornata: la Roma va a -4 dal Milan

vedi letture

Altri passi in avanti per la Roma, che piano piano continua a risalire la classifica sotto la guida di Claudio Ranieri. Col 3-1 al Genoa, i giallorossi scavalcano l'Udinese e si portano a -3 dal Bologna, anche se i capitolini hanno una gara in più dei friulani e due dei rossoblù. Il Genoa resta all'undicesimo posizione, col Torino che potrebbe superare i liguri nel corso della giornata.

Napoli 47 (20 partite giocate)

Inter 44 (19)

Atalanta 43 (20)

Lazio 36 (20)

Juventus 34 (20)

Fiorentina 32 (19)

Milan 31 (19)

Bologna 30 (19)

Roma 27 (21)

Udinese 26 (20)

Genoa 23 (21)

Torino 22 (20)

Lecce 20 (20)

Empoli 20 (20)

Parma 19 (20)

Como 19 (20)

Verona 19 (20)

Cagliari 18 (20)

Venezia 14 (20)

Monza 13 (20)

*una gara in meno

**una gara in più

La 21ª giornata del campionato di Serie A

17/01/2025 Roma-Genoa 3-1

18/01/2025 Sabato 15.00 Bologna-Monza DAZN

18/01/2025 Sabato 18.00 Juventus-Milan DAZN

18/01/2025 Sabato 20.45 Atalanta-Napoli DAZN/SKY

19/01/2025 Domenica 12.30 Fiorentina-Torino DAZN

19/01/2025 Domenica 15.00 Cagliari-Lecce DAZN

19/01/2025 Domenica 15.00 Parma-Venezia DAZN

19/01/2025 Domenica 18.00 Hellas Verona-Lazio DAZN/SKY

19/01/2025 Domenica 20.45 Inter-Empoli DAZN

20/01/2025 Lunedì 20.45 Como-Udinese DAZN