Serie A, la classifica aggiornata: Milan a -8 dal quarto posto e a -6 dal quinto

L'Inter si sbarazza facilmente dell'Empoli e resta sulla scia del Napoli, attualmente a più 3 ma con una partita in più rispetto ai nerazzurri. Il Milan scivola a 8 punti dal quarto posto, a 6 dal quinto: rossoneri con una gara in meno. Di seguito la classifica aggiornata di Serie A, in attesa dell'ultima sfide valida per il 21° turno:

Napoli – 50 punti (21 partite)

Inter – 47 punti (20 partite)

Atalanta – 43 punti (21 partite)

Lazio – 39 punti (21 partite)

Juventus – 37 punti (21 partite)

Fiorentina – 33 punti (20 partite)

Bologna – 33 punti (20 partite)

Milan – 31 punti (20 partite)

Roma – 27 punti (21 partite)

Udinese – 26 punti (20 partite)

Torino – 23 punti (21 partite)

Genoa – 23 punti (21 partite)

Cagliari – 21 punti (21 partite)

Empoli – 20 punti (21 partite)

Parma – 20 punti (21 partite)

Lecce – 20 punti (21 partite)

Como – 19 punti (20 partite)

Verona – 19 punti (21 partite)

Venezia – 15 punti (21 partite)

Monza – 13 punti (21 partite)