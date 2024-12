Serie A, la classifica aggiornata: Milan e Bologna a pari punti

La Juventus di Thiago Motta recupera in rimonta il Bologna ed evita una figuraccia ben peggiore in casa davanti ai propri tifosi. Con questo 2-2 i bianconeri raggiungono quota 27 punti in classifica, mantenendo il +5 proprio sui rossoblù, ma vedendo la vetta attualmente occupata dall'Atalanta a ben 7 lunghezze di distanza. Di seguito la graduatoria aggiornata di Serie A in attesa delle restanti gare valide per il 15° turno.

La classifica aggiornata di Serie A

Atalanta 34 (15 gare disputate)

Napoli 32 (14)

Inter 31 (14)

Fiorentina 28 (13)

Lazio 28 (14)

Juventus 27 (15)

Milan 22 (14)

Bologna 22 (14)

Udinese 17 (14)

Empoli 16 (14)

Torino 16 (15)

Parma 15 (15)

Genoa 15 (15)

Cagliari 14 (14)

Roma 13 (14)

Lecce 13 (14)

Verona 12 (14)

Como 11 (14)

Monza 10 (14)

Venezia 8 (14)

Il programma della 15ª giornata

6 dicembre 2024 Venerdì 18.30 INTER - PARMA 3-1

6 dicembre 2024 Venerdì 20.45 ATALANTA - MILAN 2-1

7 dicembre 2024 Sabato 15.00 GENOA - TORINO 0-0

7 dicembre 2024 Sabato 18.00 JUVENTUS - BOLOGNA 2-2

7 dicembre 2024 Sabato 20.45 ROMA - LECCE DAZN/SKY

8 dicembre 2024 Domenica 12.30 FIORENTINA - CAGLIARI DAZN

8 dicembre 2024 Domenica 15.00 HELLAS VERONA - EMPOLI DAZN

8 dicembre 2024 Domenica 18.00 VENEZIA - COMO DAZN/SKY

8 dicembre 2024 Domenica 20.45 NAPOLI - LAZIO DAZN

9 dicembre 2024 Lunedì 20.45 MONZA - UDINESE DAZN