Serie A, la classifica aggiornata: Milan primo, Napoli battuto e agganciato in vetta
Un Milan più che Allegriano che mai conquista San Siro, i tre punti e la vetta momentanea della classifica! Prestazione di livello molto alto contro un Napoli che non aveva ancora mai perso e con l'uomo in meno per circa 40 minuti. Pulisic e Saelemaekers decidono il primo match stagionale, il gol su rigore di De Bruyne è inutile. Di seguito la classifica aggiornata:
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Milan 12 (5 partite giocate)
Napoli 12 (5)
Roma 12 (5)
Juventus 11 (5)
Inter 9 (5)
Atalanta 9 (5)
Cremonese 9 (5)
Como 8 (5)
Cagliari 7 (5)
Udinese 7 (5)
Bologna 7 (5)
Sassuolo 6 (5)
Torino 4 (4)
Lazio 3 (4)
Fiorentina 3 (5)
Hellas Verona 3 (5)
Genoa 2 (4)
Parma 2 (4)
Pisa 2 (5)
Lecce 2 (5)
