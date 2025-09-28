Rabiot a MTV: "Dobbiamo restare umili, non abbiamo fatto ancora nulla"
MilanNews.it
Al termine del match contro il Napoli, Adrien Rabiot ha dichiarato a Milan TV:
Sulla partita: "Siamo entrati bene in campo, abbiamo fatto due gol. Avevamo la partita in mano, poi il rigore e il rosso hanno cambiato tutto, ma abbiamo difeso bene tutti insieme".
Sul gruppo: "Sono tutti bravi, tutti entrano con la giusta mentalità. Anche chi entra dopo entra bene in campo. La mentalità è quella giusta, dobbiamo continuare così. Dobbiamo restare umili, non abbiamo fatto ancora nulla. Questo è lo spirito che dobbiamo avere".
Sulla Juventus: "Sarà un altro test contro un'altra squadra forte. Ma siamo fiduciosi e andremo lì con voglia di fare risultato. Poi ci sarà la sosta, quindi sarà importante ottenere un risultato positivo".
Pubblicità
News
live mnConte: "Venire a San Siro, contro il Milan, giocare a calcio e creare occasioni da gol non è da tutti"
Rabiot a DAZN: "C’è uno spirito forte, giochiamo con uno stato d’animo positivo. Ci divertiamo anche a difendere"
Le più lette
2 LIVE MN - Milan-Napoli (2-1): tre punti di qualità, sofferenza e spirito di sacrificio. Rossoneri primi in classifica
Primo Piano
live mnLIVE MN - Milan-Napoli (2-1): tre punti di qualità, sofferenza e spirito di sacrificio. Rossoneri primi in classifica
Luca SerafiniPerdonate Conte, non perdonate Sala. E basta con Maignan! Cosa cambia Leao. La storia di Michele
Franco OrdinePerché il Milan non è da scudetto. Perché difendo il soldato Gimenez. No allo stadio è tradire Milano
Milan, l'estate della rivoluzione a centrocampo: negli ultimi anni il reparto non è mai stato così completo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com