Rabiot a MTV: "Dobbiamo restare umili, non abbiamo fatto ancora nulla"

Al termine del match contro il Napoli, Adrien Rabiot ha dichiarato a Milan TV:

Sulla partita: "Siamo entrati bene in campo, abbiamo fatto due gol. Avevamo la partita in mano, poi il rigore e il rosso hanno cambiato tutto, ma abbiamo difeso bene tutti insieme".

Sul gruppo: "Sono tutti bravi, tutti entrano con la giusta mentalità. Anche chi entra dopo entra bene in campo. La mentalità è quella giusta, dobbiamo continuare così. Dobbiamo restare umili, non abbiamo fatto ancora nulla. Questo è lo spirito che dobbiamo avere".

Sulla Juventus: "Sarà un altro test contro un'altra squadra forte. Ma siamo fiduciosi e andremo lì con voglia di fare risultato. Poi ci sarà la sosta, quindi sarà importante ottenere un risultato positivo".

