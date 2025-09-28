Allegri: "Modric troppo intelligente anche nelle chiusure"
Massimiliano Allegri ha parlato a DAZN al termine di Milan-Napoli, big match vinto dai rossoneri per 2-1 nonostante l’uomo in meno. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:
Come ha fatto a rendere Allegriano Modric in così poco tempo? È il secondo giocatore in Serie A per intercetti…
“Luka è un giocatore talmente intelligente… Nel campionato italiano è un giocatore che davanti la difesa ti dà più qualità e si gestisce meglio. È troppo intelligente anche nelle chiusure. Chi gioca davanti alla difesa di solito dovrebbe rubare più palle d’intercetto, e le palle d’intercetto rispetto alle palle di contrasto ti aprono il contropiede. Lui è molto bravo su questo. Anche Ambrosini era bravo quando lo mettevo davanti la difesa. Un po’ meno qualità ma era bravo”.
