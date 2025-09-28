Milan-Napoli, le formazioni ufficiali: Pulisic e Gimenez davanti, Leao in panchina
Queste le formazioni ufficiali di Milan e Napol per la gara valida per la 5^ giornata di Serie A:
MILAN: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupiñán; Pulisic, Giménez. A disp.: Terracciano, Pittarella, Ricc, De Winter, Loftus-Cheek, Leao, Nkunku, Athekame, Odogu, Bartesaghi. All.: Allegri.
NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Gutiérrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. A disp.: Ferrante, Milinkovic-Savic, Gilmour, Campos, Elmas, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Beukema, Ambrosino, Lang. All.: Conte.
SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Chiffi di Padova
Asssitenti: Meli - Alassio
IV uomo: Marinelli
VAR: Marini
AVAR: Doveri
DOVE VEDERE MILAN-NAPOLI
Stadio: San Siro, Milano
Data: 28 settembre 2025
Ore: ore 20:45
TV: Dazn, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
