Pellegatti non se ne capacita: "Non capisco perché io debba frenare l'entusiasmo"

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Carlo Pellegatti si è così espresso sul Milan: "'Ullalà, è una cuccagna!'. Lo esclamava Enrico Viarisio a Carosello nella pubblicità di un famoso panettone. Lo urlano anche i tifosi dopo la brillante prestazione di Coppa Italia. Un 3-0 che conferma lo stato di salute del Milan di settembre: una squadra divertente, spettacolare, sicura sotto tutti gli aspetti. Ma voglio sottolineare una grande qualità di questo Milan di Allegri: la personalità! Sul piano dei singoli un plauso particolare a un campione assoluto, al quale darò un soprannome speciale. Adrien Rabiot è già un leader straordinario di questo gruppo.

Non capisco dunque perché io debba frenare l’entusiasmo. Mio e di tanti fratelli rossoneri che ho visto felici dopo la vittoria di Udine. Come se avessero ritrovato un caro amico che si era perso nella confusione delle ultime due stagioni. Rivederlo bello, ricco di salute, sorridente e spettacolare, come è stato il Milan di sabato sera, ci ha ridato le speranze che sia stata finalmente imboccata la strada della normalità.

Quella che conduce al vertice della classifica, quella che spinge gli appassionati di calcio a non perdere la partita di una squadra che dello stile, della classe e dell’eleganza ha sempre fatto il suo marchio ben identificato. Una normalità che ha visto anche il ritorno di una figura fondamentale come quella del Direttore Sportivo, che ha messo la sua griffe nell’acquisto di “Luce” Modric".