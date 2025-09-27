Capello: "Ho sentito dire che Modric sta facendo questo al Milan e in Rabiot vedo cose che non vedevo nemmeno nella Juve"

Fabio Capello, ex allenatore, si è così espresso a Radio Rossonera su Adrien Rabiot e Luka Modric: "I grandi campioni trascinano il gruppo a fare ancora di più, soprattutto se qualcuno non ha molta voglia e bisogna dare l’esempio. Ho sentito dire che Modric sta facendo questo al Milan, in Adrien vedo una voglia di rivincita e una determinazione che non vedevo nemmeno nella Juventus. I compagni lo vedono e vogliono emularlo portando in campo lo stesso entusiasmo.

l Milan è cresciuto con il COVID, quindi con il silenzio. Si è formato con calciatori che non hanno avuto la spinta dei tifosi. Ultimamente non c’è il supporto degli ultras, ma il supporto vero di quelli che vengono a vedere le partite. Sono curioso di vedere questo Napoli, con lo Scudetto sul petto, contro il Milan. Gli azzurri domineranno il campionato o penseranno alle Coppe? Bisogna vedere come reagisce contro una squadra che, in questo momento, è temibile. Come me la giocherei con il Napoli? Le partite si vincono. Bisogna dimenticare ciò che è successo la domenica prima, è una soddisfazione troppo grande vincere, mi aspetto di vedere due squadre che non faranno calcoli, se non tattici, e proveranno a vincere questa partita”.