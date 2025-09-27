Collovati spiega: "Stupisce, non me, ma qualcuno, vedere questo Milan giocare in modo splendido. Ma non è che è cambiato Allegri..."

Fulvio Collovati, ex calciatore del Milan, si è così espresso a Radio Rossonera sul lavoro in rossonero di mister Allegri: “Due anni fa, con la Juventus, Max è stato criticato per una Coppa Italia vinta e un terzo posto, mentre gli stessi hanno festeggiato il quarto posto della passata stagione. Non faccio l’allenatore, ma la prima cose che devi mettere in ordine è proprio la fase difensiva. Anche Antonio Conte ha pensato la stessa cosa: ha voluto prima Buongiorno, poi Beukema. Stupisce, non me, ma qualcuno, vedere questo Milan giocare in modo splendido ma non è cambiato Allegri, ci sono giocatori adatti e il mister sta dando ordine in rosa, per esempio con Estupinan che pian piano sta entrando negli schemi”.

Gabbia è migliorato molto, ha lavorato con umiltà sulle sue difficoltà e sulle mancanze, addirittura ora ha anche la fascia da capitano che nel Milan l’hanno indossata mostri sacri come Maldini e Baresi. Ha cambiato il modo di allenarsi, vedo miglioramenti anche in Pavlovic. Se tu chiedi al difensore di costruire dal basso, ti dimentichi di fare il difensore e impazzisco su queste cose qua. Cosa vuol dire che un difensore deve costruire dal basso, il primo compito è difendere, il resto è marginale. Tomori ha avuto un’involuzione? E’ vero, dei giocatori difensivi chi non ha migliorato è lui, l’anno dello Scudetto sembrava imperforabile la difesa, ma adesso sembra essere rimasto un po’ fermo, non sembra migliorato troppo”.