Conte: "Favoriti noi o il Milan? Giochini che lascio ai media"

vedi letture

Un estratto della conferenza stampa di Antonio Conte, allenatore del Napoli, alla vigilia della sfida contro il Milan che si giocherà domenica sera a San Siro alle ore 20.45. Le parole dell'allenatore salentino.

Milan come il Napoli dell'anno scorso senza coppe. Si diceva Napoli favorito senza coppe, quest'anno il Milan è favorito per lo stesso motivo?

"Non si tratta di essere favoriti o meno, ognuno dice la sua. Io trovavo folle chi ci dava favorito visto che eravamo arrivati decimi, fuori dalle coppe, con problematiche serie, non do del favorito a nessuno, so solo - e ribadisco - che Milan, Inter e Juve per storia, tradizione, ingaggi, valore patrimoniale, hanno sempre scritto pagine importanti nella storia. Sono squadre forti, poi favorito o meno sono giochini che lascio ai media, pensiamo a concentrarci".

Che partita si aspetta da Allegri? Altri problemi in settimana, ha detto. Ci sono novità?

"Noi dobbiamo cercare, al di là della gara che vuole fare il Milan, di fare quella preparata da noi. Per il resto dovete aspettare domani".