Ordine: "Sbaglierò di sicuro, ma ho la sensazione che lui diventerà il simbolo del riscatto collettivo"

Nel corso del suo editoriale su MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso su Santiago Gimenez: "Non partecipo al crucifige di Santiago Gimenez che si è appena liberato (gol al Lecce) di un macigno sulle spalle. Il ragazzo non è un grande incassatore, anzi dal punto di vista del carattere è apparso molto fragile quando si è depresso per il rigore sbagliato a Napoli del possibile 2 a 2. È finito sotto un treno quando ha saputo e capito che volevano sbolognarlo alla Roma alla fine del calcio-mercato. Si spiegano così certi clamorosi errori sotto porta. Quando un calciatore ha paura di sbagliare, è facile che sbagli. Cosa mi convince di Gimenez? Le sue qualità calcistiche, la solidarietà dei suoi colleghi in particolare di Modric, il fatto che si ritrovi puntuale in zona gol e i suoi sodali hanno imparato a servirlo. Sbaglierò di sicuro ma ho la sensazione che diventerà il simbolo del riscatto collettivo anche perché è l’unico centravanti a disposizione di Allegri":

RIECCO LEAO

Dopo oltre un mese ai box a causa del problema al polpaccio rimediato lo scorso 17 agosto in Coppa Italia contro il Bari, Rafael Leao è pronto finalmente a tornare in campo domani sera contro il Napoli. Il portoghese è rientrato in gruppo da un paio di giorni a Milanello e contro gli azzurri partirà ovviamente dalla panchina, ma per Massimiliano Allegri avrà senza dubbio un'arma importante da utilizzare a gara in corso. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che per un giocatore come Leao, che punta tanto sulla velocità e sull'esplosività, un infortunio al polpaccio è da affrontare con la massima attenzione, senza correre rischi di una possibile ricaduta. Dopo oltre un mese fuori, è impensabile vederlo dal primo minuto, servirà qualche giro di prova prima di rivederlo in campo per una partita intera. Dopo gli ultimi allenamenti in gruppo a Milanelllo le sensazioni sono buone e quindi, se sarà necessario, è pronto per entrare in campo domani sera contro il Napoli e dare il suo contributo.