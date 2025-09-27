Probabile formazione Milan: Allegri ha sciolto i suoi dubbi. Torna Leao tra i convocati

vedi letture

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2)

16 Maignan

23 Tomori 46 Gabbia 31 Pavlovic

56 Saelemaekers 19 Fofana 14 Modric 12 Rabiot 2 Estupiñan

11 Pulisic 7 Gimenez

Allenatore: Allegri

A disposizione: 1 Terracciano, 96 Torriani; 5 De Winter, 27 Odogu, 24 Athekame, 33 Bartesaghi; 4 Ricci, 8 Loftus-Cheek; 10 Leao, 18 Nkunku 25 Balentien.

Indisponibili: Jashari

Squalificati: -

Diffidati: -

Ballottaggi: Fofana-Loftus-Cheek (70-30); Gimenez-Nkunku (75-25)

--------------------

PROBABILE FORMAZIONE MILAN-NAPOLI: LE ULTIME SUI ROSSONERI

Massimiliano Allegri dovrebbe confermare lo stesso undici che una settimana fa ha iniziato dal primo minuto la partita in casa dell'Udinese. Spazio dunque per Tomori, Gabbia e Pavlovic in difesa, Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot ed Estupinan in mezzo, Gimenez e Pulisic in avanti.

Dopo poco meno di 40 giorni dal suo infortunio contro il Bari in Coppa Italia, Rafael Leao è tornato ad allenarsi in gruppo. Il portoghese sarà regolarmente a disposizione di Max Allegri per il big match di domenica contro il Napoli, anche se ovviamente partirà dalla panchina per una questione di tenuta fisica, non essendo ancora al 100%. Leao è, dunque, a disposizione, ma sarà pronto, così come Nkunku, a gara in corso. Pronti dalla panchina anche Loftus-Cheek e Ricci, apparsi in buona condizione nelle ultime uscite.

--------------------

DOVE VEDERE MILAN-NAPOLI

San Siro, ore 20:45

TV: Dazn

Web: MilanNews.it

SQUADRA ARBITRALE

Arbirtro: Chiffi di Padova

Asssitenti: Meli - Alassio

Quarto uomo: Marinelli

Var: Marini

Avar: Doveri