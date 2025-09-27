L’attesa è finita: domani sera San Siro ritroverà la sua Curva. Finalmente

Dopo quasi due mesi di assenza forzata, finalmente si è arrivati al dunque e domani sera, in occasione di Milan-Napoli, la Curva Sud tornerà ad essere il cuore pulsante del tifo organizzato anche a San Siro. “È stata dura ma ce l’abbiamo fatta” recitava lo slogan di una vecchia pubblicità, ed è questa la sensazione che ha pervaso tutti coloro che materialmente, hanno contribuito a far si che il tifo potesse tornare laddove è di casa.

Domani il primo step

Domani sera la Sud sarà ancora priva dei colori degli striscioni e delle bandiere, ma tornerà a far sentire comunque la sua voce. Questo è dovuto al fatto che parte del materiale che andrà a colorare la Curva non è ancora pronto. A partire dalla gara interna con la Fiorentina, al secondo anello blu si vedranno nuovamente striscioni, bandiere e stendardi, il che permetterà di rivedere il folklore che ha fatto diventare la Sud una delle più belle realtà del panorama europeo. La speranza di chi scrive (ma anche della stragrande maggioranza dei tifosi) è che questo nuovo clima possa portare anche ad un alleggerimento delle restrizioni anche per quanto concerne le coreografie, che sono un altro dei fiori all’occhiello della tifoseria milanista e che tanto sono mancate lo scorso anno, ivi compresa la finale di Coppa Italia.

Un risultato soddisfacente

Non si può non essere soddisfatti di quanto è stato comunicato dalla Sud poco fa sui suoi canali social, con la tifoseria organizzata che ha fatto parecchie rinunce dimostrando ancora una volta maturità e attaccamento ai colori rossoneri, per essere presente accanto alla squadra e al mister. Ma va anche registrata una discesa in campo importante da parte del club, con figure apicali della dirigenza che insieme allo SLO hanno lavorato in silenzio e alacremente per far sì che la situazione si potesse sbloccare. E non è un mistero che la notizia, anche dentro Milanello, abbia strappato più di un sorriso ai calciatori e anche a Max Allegri. Adesso si riparte davvero tutti insieme, perché come recita uno dei cori più amati: “E non importa se, io finirò nei guai. Unico amore sei, non ti ho tradito mai”.