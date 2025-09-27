La Curva Sud Milano torna a tifare a San Siro in occasione di Milan-Napoli

In occasione di Milan-Napoli di domani sera la Curva Sud Milano torna a cantare e sostenere la squadra anche a San Siro. Una notizia importante, comunicata direttamente dai canali social della Curva:

“Al di là delle chiacchiere che da giorni si rincorrono, stamattina abbiamo deciso di tornare a fare il tifo anche a San Siro. Questa decisione scaturisce dal ritorno ufficiale di striscioni, bandiere e stendardi a partire dalla partita Milan-Fiorentina.

Abbiamo comunque scelto di riprendere a tifare già dalla partita di domani sera nonostante saremo ancora senza colori, perché sappiamo quanto sia importante e fondamentale la tifoseria organizzata per la squadra e lo abbiamo dimostrato in questo mese, dove in trasferta è sembrato di giocare in casa mentre a San Siro è sembrato di essere alla prima alla Scala. Noi siamo il Milan!”.