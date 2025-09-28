Serafini: "Le piccole, consuete, studiate bugie di Conte con cui nasconde il Napoli: sappiamo tutti che non è vero ciò che dice"

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Luca Serafini si è così espresso su Milan-Napoli: "Non è più importante per l’una o per l’altra, non è neanche vero che Milan-Napoli può cambiare la stagione. Alla 5a giornata conta solo l’indirizzo che una partita può imprimere al cammino di una squadra come il Milan, rifatta per metà rispetto all’ultima stagione, per intero se si parla del sistema di gioco e dei moduli. Il Napoli ha altre fondamenta, ben altre certezze che Antonio Conte nasconde con le sue piccole, consuete, studiate bugie. Dice che la sua squadra ha cambiato più delle altre: sappiamo tutti che non è vero. Solo l’Inter ha mutato poco l’intelaiatura, ma ci sono un nuovo allenatore, nuovi concetti e una stagione terribile alle spalle, da seppellire con rinnovata rabbia.

Vale molto, per i rossoneri, la conferma di alcuni cardini di queste ultime uscite: rischiare poco, costruire molto sbagliando meno, avere uno spirito combattivo per tutti i 90’ più recupero. Concetti essenziali che quasi rasentano la banalità, eppure lontanissimi dai fantasmi del 2024-25 in cui, nello sballottamento tra Fonseca e Coinceçao, alla piccola impresa della Supercoppa vinta battendo Juve e Inter, seguirono una sconcertante finale di Coppa Italia e soprattutto un piazzamento avvilente in campionato.

Al di là delle statistiche circoscritte a poche partite, quello che più impressiona del nuovo corso di Allegri è la ferocia che è rapidamente riuscito a restituire, intesa come ritmo, coesione, organizzazione, temperamento. A Udine tutti hanno giocato sul 3-0 come se fossero sul pari e con il Lecce in 10 da quasi subito, nessuno si è accontentato abbassando la guardia. Con il Napoli sarà un bellissimo esame".