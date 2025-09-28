esclusiva mn Trinchieri: "Da tifoso sono molto rassicurato con Allegri. Modric come Nash. Milan-Napoli? Go to guy"

Andrea Trinchieri, noto tifoso milanista e allenatore di basket molto stimato a livello internazionale e commentatore tecnico della squadra di Prime Video per la stagione di NBA sulla piattaforma di Amazon, ha parlato in esclusiva a MilanNews.it a margine della presentazione della proposta di Prime Video per la trasmissione in Italia del miglior campionato di basket al mondo.

Da allenatore e tifoso: che sensazioni hai per questa stagione?

"Sono molto contento perché c'è Max. Da allenatore, ho percepito che, quando ti metti in casa uno che ha vissuto, fatto, costruito, vinto, perso, allenato fuoriclasse come Allegri, poi lo vedi anche in campo. Probabilmente non siamo la rosa più forte che ci sia in Italia, ma vedo una squadra che ha senso, che gioca con un obiettivo. Da tifoso sono molto rassicurato".

Quanto merito c'è di Allegri?

"Si vede la mano dell'allenatore, che ha adattato la sua richiesta alla rosa che ha. È la sublimazione di un allenatore. Si ha sempre meno controllo sui giocatori che possono arrivare dal mercato, quindi poi devi capire cosa hai in casa e massimizzare il talento che hai".

A quale giocatore di basket paragoneresti Luka Modric?

"Modric è Steve Nash, che tra l'altro è nella squadra di Prime per la NBA. Solo il fatto che lui si metta gli scarpini nello spogliatoio con gli altri, rende gli altri più forti. Le ha viste tutte: è preparato e contagioso".

Si può dire quella parola lì?

"No, no, non si può dire. Ci sono squadre più forti, che fanno la Champions League, c'è la Roma di Gasperini. C'è tanta roba".

Che Milan-Napoli ti aspetti?

"Mi aspetto una partita bellissima. Spero ci sia Leao, perché poi ci vuole uno che possa saltare l'uomo. Ecco, come si dice nel basket: go to guy. Ci vuole".