Allegri tiene in caldo Leao per il Napoli: i "parecchi dubbi" sono solo due

vedi letture

Ci siamo, il giorno di Milan-Napoli è arrivato. Il primo vero big match di questa stagione per i rossoneri si giocherà contro i Campioni di Italia a San Siro questa sera e sarà un banco di prova molto interessante per la squadra di Massimiliano Allegri che, dopo aver perso clamorosamente la prima di campionato contro la Cremonese, ha infilato (inclusa la Coppa Italia) quattro successi consecutivi con altrettanti clean sheet allegati. Che si vinca o che si perda non sarà già una gara decisiva ma potrebbe indirizzare la stagione del Diavolo da una parte o dall'altra.

Leao in caldo

Come ricorda la Gazzetta dello Sport stamattina, la serata di oggi segna anche il rientro di Rafael Leao tra i convocati. Il portoghese è assente dalla prima gara della stagione: segnò contro il Bari in Coppa Italia e uscì subito dopo per un problema muscolare al polpaccio, smaltito ufficialmente solo negli ultimi giorni. Ieri, in conferenza, Max ha confermato il ritorno del 10: "Rafa ci sarà, ma dopo 45 giorni e un paio di allenamenti col gruppo". Come a dire: non vi aspettate che possa giocare titolare. E di fatti Leao si siederà in panchina e probabilmente avrà a disposizione solo una ventina di minuti finali che, però, potrebbero essere decisivi in una partita che si annuncia molto tirata e con due strateghi in area tecnica.

Due dubbi

Sempre nella conferenza della vigilia Allegri si è esposto sulla formazione titolare, a modo suo, dicendo di aver "parecchi dubbi". In realtà l'undici rossonero pare già scritto con solo due riserve da sciogliere: una a centrocampo e una in attacco. In mezzo il ballottaggio sarà tra Youssouf Fofana, titolare a Udine, e Ruben Loftus-Cheek, titolare contro il Lecce. In ogni caso tra i due, di cui Allegri ha dimostrato di fidarsi molto, sarà staffetta durante la partita. In attacco invece la posizione di Santi Gimenez potrebbe essere insidiata da Christopher Nkunku che ha dato segnali molto incoraggianti in Coppa Italia. Per il resto il Diavolo si poggerà sulla solita linea a tre in difesa, sulla classe e la forza di Modric e Rabiot, sulla rapidità di Christian Pulisic.