live mn Verso Milan-Napoli: riecco Leao, Allegri ha due dubbi da sciogliere

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Gimenez

12.00 | Massimiliano Allegri dovrebbe confermare lo stesso undici che una settimana fa ha iniziato dal primo minuto la partita in casa dell'Udinese. Spazio dunque per Tomori, Gabbia e Pavlovic in difesa, Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot ed Estupinan in mezzo, Gimenez e Pulisic in avanti.

Dopo poco meno di 40 giorni dal suo infortunio contro il Bari in Coppa Italia, Rafael Leao è tornato ad allenarsi in gruppo. Il portoghese sarà regolarmente a disposizione di Max Allegri per la partita di questa sera contro il Napoli, anche se ovviamente partirà dalla panchina per una questione di tenuta fisica, non essendo ancora al 100%. Leao è, dunque, a disposizione, ma sarà pronto, così come Nkunku, a gara in corso. Pronti dalla panchina anche Loftus-Cheek e Ricci, apparsi in buona condizione nelle ultime uscite.

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Oggi si gioca Milan-Napoli, oggi i rossoneri sono chiamati al primo vero esame della loro stagione, al cospetto della squadra che per tutti è quella più forte in Italia e la favorita per lo Scudetto. I rossoneri sono reduci da tre vittorie consecutive senza prendere gol in campionato, a cui si aggiunge anche quella di Coppa di martedì: d'altra parte i partenopei hanno fatto 4 su 4 per cominciare il loro campionato. Seguite il live testuale di MilanNews.it che vi accompagnerà durante la giornata nell'avvicinamento alla sfida: restate con noi!