Milan Futuro-Scanzorosciate (3-0): tris rossonero, decisivi i cambi di Oddo

- Dopo un primo tempo anonimo, il Milan Futuro segna due gol nella ripresa tra il 74' e il 78' con Ibrahimovic e Sia e poi trova il terzo gol all'87' con Borsani. Decisivi i cambi di Massimo Oddo che nella seconda frazione di gioca ha inserito Magrassi, Ibrahimovic, Branca e Borsani che hanno dato la scossa giusta alla formazione milanista.

94' Fine della partita.

94' Sostituzione negli ospiti: entra Finazzi, esce

91' Magrassi ci prova su punizione, pallone alto sopra la traversa.

90' Quattro minuti di recupero.

90' Giallo per Valois.

88' Doppio cambio nello Scanzorosciate: fuori Poli e Dieng, dentro Panza e Mombrini.

87' GOOOOOLLLL!!! TRIS ROSSONERO!!! Tocco in profondità di Magrassi per Borsani che con un perfetto sinistro che si insacca all'angolino segna la terza rete milanista.

87' Binetti ci prova da fuori area, pallone alto sopra la traversa che non preoccupa Torriani.

84' Altra sostituzione nello Scanzorosciate: esce Haoufadi, entra Cappadonna.

82' Cambio negli ospiti: dentro Gueye al posto di Zambelli.

78' GOOOOOOOLLLLLL!!! RADDOPPIO DEL MILAN!!! Tocco in profondità di Branca per Sia che con un gran destro al volo mette il pallone quasi all'incrocio dei pali.

77' Punizione per lo Scanzorosciate: Belloli prova il destro a giro, conclusione alta sopra la traversa.

74' IBRAHIMOVICCCC!!! Magrassi sbaglia dagli undici metri, dopo la parata del portiere ospite la palla arriva al figlio di Zlatan che di sinistro insacca all'angolino.

73' Rigore per il Milan Futuro conquistato dal neo entrato Borsani.

72' Ultimo cambio nel Milan: fuori Domnitei, dentro Borsani.

69' Giallo per Binetti per un fallo su Sia.

62' Altra sostituzione nel Milan: Oddo toglie Balentien ed inserisce Ibrahimovic.

58' Cambi nel Milan: fuori Perina, Perrucci e Geroli, dentro Cappelletti, Magrassi e Branca.

52' Angolo per il Milan dalla destra: cross in area di Geroli, mette fuori di testa la difesa degli ospiti.

48' Ci prova Belloli dalla distanza, pallone fuori di poco dopo la deviazione di un giocatore rossonero.

46' Cross di Valois, la palla arriva a Dieng che spara fuori da buona posizione.

45' Al via la ripresa.

Prima frazione di gioco senza spunti particolari per il Milan Futuro, con gli ospiti che invece che hanno sfiorato il vantaggio in un paio d'occasioni. Oddo non è soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi, da capire se effettuerà dei campi già durante l'intervallo.

47' Finisce il primo tempo.

44' Due minuti di recupero.

39' Palla geniale di Sia per Perrucci: il numero 2 si mangia un gol già fatto al limite dell'area di porta. Incredibile, ma era fuorigioco.

36' Rossoneri che fanno grande fatica ad impostare con qualità e pulizia. Pressing importante degli ospiti.

32' Belloli a botta sicura in girata di destro, Torriani si oppone bene. Ospiti ancora vicini al vantaggio.

29' Scanzorosciate a centimetri dal gol: cross da destra e l'attaccante non arriva sul pallone in spaccata per un soffio.

26' Rimpallo Dutu-Belloli al limite dell'area, per poco lo Scanzo non passa in vantaggio in modo fortunoso.

23' Dopo un inizio su buoni ritmi la partita è in una fase di stallo. Milan Futuro che ha perso l'abbrivio iniziale.

17' Ora è lo Scanzo che prova a far girare palla, il Milan Futuro si chiude più volte in angolo.

14' Tiro dal limite dello Scanzo, palla alta. Torriani osserva sereno.

11' Numero di Baletien col tacco ad autolanciarsi in area: l'attaccante rossonero viene poi chiuso al momento del tiro ed è costretto ad allargarsi.

9' Si fa vedere anche lo Scanzo con un cross dalla trequarti: Torriani blocca in uscita senza difficoltà.

6' Milan Futuro pericoloso. Rossoneri da sinistra a destra, con Balentien che appoggia per Perrucci: debole il tiro del laterale, facile per Colleoni.

3' Giropalla iniziale dei rossoneri, lo Scanzorosciate si chiude.

1' Si comincia, primo possesso del match per il Milan Futuro.

- Ingresso in campo delle due squadre. Divisa bianca per il Milan, baglia blu scuro per lo Scanzorosciate.

Amici e amiche di MilanNews.it, ben ritrovati. Oggi torna in campo il Milan Futuro, terzo in classifica nel girone B di Serie D, per affrontare lo Scanzorosciate in un match valido per la quinta giornata di campionato. Oddo ritrova Torriani e Balentien dall'inizio, mentre in panchina ci sono Seedorf e Ibrahimovic, figli di Clarence e Zlatan. Alle 15:00 il fischio d'inizio: rimanete con noi ed il nostro live testuale per seguire tutte le emozioni del match!

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN FUTURO (3-4-2-1): Torriani; Vladimirov, Dutu, Karaca; Perrucci, Hodzic, Geroli, Perina; Sia, Balentien; Domnitei. A disp.: Bouyer, Borsani, Cappelletti, Minotti, Mancioppi, Seedorf, Branca, Magrassi, Ibrahimovic. All. Massimo Oddo.

SCANZOROSCIATE: Colleoni, Poli, Zambelli, Ruggeri, Marsetti, Grassia, Dieng, Binetti, Haoufadi, Belloli, Valois. A disp.: Calzaferri, Panza, Finazzi, Deldossi, Malanchini, Mombrini, Gueye, Cappadonna, Scuderi. All. Alessio Delpiano.