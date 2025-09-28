Conte: "Venire a San Siro, contro il Milan, giocare a calcio e creare occasioni da gol non è da tutti"
Antonio Conte, allenatore del Napoli, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Napoli.
Segui le sue dichiarazioni in diretta con il live testuale su MilanNews.it.
Disappunto di De Bruyne?
"Quello che non mi è piaciuto sono le due situazioni in cui abbiamo preso gol, potevamo fare molto molto meglio a livello di squadra. Poi venire a San Siro, contro il Milan, giocare a calcio, fare una partita in cui volevamo prendere la palla, creare occasioni da gol non è da tutti. Questa è la strada. De Bruyne? Mi auguro che lui fosse contrariato per il risultato, perché se era contrariato per altre cose ha trovato la persona sbagliata".
Come è andato Gutierrez?
"Normale che fosse un po' timido, non giocava da tantissimo tempo. C'è stato anche l'esordio da parte di Mariannucci. Poi si fa esperienza giocando e migliorando, anche partite come quelle di stasera. I ragazzi che sono arrivati ci devono dare una mano, perché le partite sono tante. Poi oggi abbiamo dovuto affrontare delle problematiche in difesa. Sono contento per Mariannucci e Gutierrez: aggiungiamo due gol alle rotazioni".
Si concretizza poco?
"Sai mal di gol... Rispetto all'anno scorso abbiamo fatto più gol. Invece a livello difensivo abbiamo concesso cinque gol e su questo bisogna migliorare".
