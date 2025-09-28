Saelemaekers a DAZN: "Dal primo giorno a Milanello ho trovato una famiglia unita"

Alexis Saelemaekers ha parlato a DAZN al fischio finale di Milan-Napoli 2-1. Queste le parole del belga, oggi in gol:

Che gruppo c’è quest’anno?

“Dal primo giorno a Milanello che ci siamo ritrovati abbiamo trovato una famiglia unita, l’abbiamo dimostrato fino alla fine. Anche oggi chi è entrato ha dato il massimo, questa è la vera parola “squadra”, siamo contenti”.

Ti sei preso il Milan?

“Provo sempre a dare il massimo, penso che la gente lo veda. La cosa più importante è la squadra, la nostra famiglia. Oggi l’abbiamo fatto per i tifosi”.

Milan da scudetto?

“La stagione è ancora molto lunga. Lavoriamo tanto durante la settimana per arrivare a risultati così, prendiamo partita per partita e vediamo dove arriviamo a fine campionato”.

Cosa offri a Pulisic per l’assist?

“Andiamo a giocare a golf insieme dai”.