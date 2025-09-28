Saelemaekers a DAZN: "Dal primo giorno a Milanello ho trovato una famiglia unita"
Alexis Saelemaekers ha parlato a DAZN al fischio finale di Milan-Napoli 2-1. Queste le parole del belga, oggi in gol:
Che gruppo c’è quest’anno?
“Dal primo giorno a Milanello che ci siamo ritrovati abbiamo trovato una famiglia unita, l’abbiamo dimostrato fino alla fine. Anche oggi chi è entrato ha dato il massimo, questa è la vera parola “squadra”, siamo contenti”.
Ti sei preso il Milan?
“Provo sempre a dare il massimo, penso che la gente lo veda. La cosa più importante è la squadra, la nostra famiglia. Oggi l’abbiamo fatto per i tifosi”.
Milan da scudetto?
“La stagione è ancora molto lunga. Lavoriamo tanto durante la settimana per arrivare a risultati così, prendiamo partita per partita e vediamo dove arriviamo a fine campionato”.
Cosa offri a Pulisic per l’assist?
“Andiamo a giocare a golf insieme dai”.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan