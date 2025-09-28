Tomori: "Tosti e compatti: eravamo lì su tutti i duelli e contrasti"

Fikayo Tomori, uscito non al 100% durante il secondo tempo della vittoria per 2-1 contro il Napoli, ha parlato in zona mista ai microfoni di TeleLombardia e Sportitalia. Le sue dichiarazioni.

Come commentare questa serata?

"Sì abbiamo fatto bene, abbiamo fatto una bella partita soprattutto il primo tempo. Siamo stati compatti, tosti: eravamo lì su tutti i duelli e contrasti. Alla fine abbiamo vinto: anche in dieci siamo rimasti uniti"

Com'è stata la vostra settimana?

"Subito dopo la Coppa Italia abbiamo detto di concentrarci sul Napoli: sapevamo l'importanza della partita e siamo contenti di aver vinto"

Ci spieghi da dentro l'effetto Allegri?

"Lui ha semplicemente detto che dobbiamo stare uniti perchè abbiamo gli attaccanti forti che possono fare gol in qualsiasi momento della partita. La cosa è che dobbiamo concentrarci, non solo i difensori ma tutti: essere compatti. Stiamo ancora migliorando perché vogliamo fare ancora meglio"

Sei uno dei pochi reduci dello Scudetto: ci sono analogie?

"Difficile da dire. Come squadra abbiamo un ambiente positivo, stasera soprattutto perché abbiamo vinto. Dopo la prima sconfitta contro la Cremonese il mister ha detto di dover stare calmi perché era solo la prima. Adesso siamo in testa e ci sono ancora tante partite: dobbiamo recuperare perché abbiamo un'altra partita importante..."

La Juve...

"Come dicevo, dobbiamo recuperare perché abbiamo un'altra partita e possiamo chiudere questo periodo nel miglior modo possibile"