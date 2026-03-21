Serie A, la classifica aggiornata: Milan scavalcato, oggi serve la risposta al Napoli
Il venerdì che ha aperto la 30^ giornata del campionato di Serie A Enilive, ieri, ha regalato un responso non da poco, specialmente per la classifica del Milan: la vittoria ottenuta del Napoli a Cagliari, infatti, ha permesso alla formazione di Antonio Conte di scavalcare il Diavolo al secondo posto in classifica. Sono due le lunghezze di vantaggio dei partenopei, in attesa della risposta dei rossoneri che arriverà oggi alle ore 18. Nell'altra gara l'Udinese ha vinto in trasferta sul Genoa per 0-2, avvicinando la quota 40 punti.
SERIE A - LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 68 (29 partite giocate)
Napoli 62 (30)
Milan 60 (29)
Como 54 (29)
Juventus 53 (29)
Roma 51 (29)
Atalanta 47 (29)
Bologna 42 (29)
Lazio 40 (29)
Udinese 39 (30)
Sassuolo 38 (29)
Parma 34 (29)
Genoa 33 (30)
Torino 33 (29)
Cagliari 30 (30)
Fiorentina 28 (29)
Lecce 27 (29)
Cremonese 24 (29)
Pisa 18 (29)
Verona 18 (29)
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