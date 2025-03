Serie A, la classifica aggiornata: Milan settimo a ridosso della zona Europa

Il Milan vince in rimonta contro il Como e conquista tre punti importanti nella corsa all'Europa. Doppio balzo in classifica per la formazione di Sergio Conceiçao, in attesa delle altre partite di questa ventinovesima giornata. Superate in un colpo solo Roma e Fiorentina, ora i rossoneri sono settimi in graduatoria a ridosso della zona Europa.

La classifica aggiornata dopo Milan-Como

Inter 61 punti (28 partite giocate)

Napoli 60 (28)

Atalanta 58 (28)

Juventus 52 (28)

Lazio 51 (28)

Bologna 50 (28)

Milan 47 (29)

Roma 46 (28)

Fiorentina 45 (28)

Udinese 40 (29)

Torino 35 (28)

Genoa 35 (29)

Como 29 (29)

Verona 29 (29)

Cagliari 26 (28)

Lecce 25 (29)

Parma 25 (29)

Empoli 22 (28)

Venezia 19 (28)

Monza 15 (29)