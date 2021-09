Serie A, la classifica aggiornata: Napoli a punteggio pieno, + 2 su Milan e Inter

Con la quinta vittoria ottenuta sulla Sampdoria il Napoli prosegue il percorso a punteggio pieno in Serie A TIM, con il nuovo sorpasso in testa alla classifica su Milan e Inter. Un punto a testa invece per Lazio e Torino, che arrivano a quota 8 e 7 punti. Di seguito la classifica aggiornata in attesa di Roma-Udinese, ultimo match in programma per la quinta giornata:



Napoli 15

Inter 13

Milan 13

Atalanta 10

Roma 9*

Fiorentina 9

Lazio 8

Bologna 8

Udinese 7*

Torino 7

Empoli 6

Sampdoria 5

Juventus 6

Spezia 4

Sassuolo 4

Genoa 4

Hellas Verona 4

Venezia 3

Cagliari 2

Salernitana 1

*Una gara in meno