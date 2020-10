Serie A, la classifica aggiornata: Napoli e Sassuolo a -1 dal Milan

Con la vittoria in rimonta in casa del Benevento, il Napoli agguanta il Sassuolo al secondo posto della classifica di Serie A, a un punto di distanza dal Milan nonostante una partita in più rispetto ai rossoneri. Sanniti che rimangono comunque tranquilli a quota 6, un punto in più rispetto allo Spezia, che ha pareggiato con il Parma ora salito a 4 punti. Di seguito la classifica completa della Serie A, aggiornata alle partite delle ore 15.

Milan 12

Napoli 11*

Sassuolo 11*

Inter 10*

Atalanta 9*

Sampdoria 9*

Juventus 8

Lazio 7*

Cagliari 7*

Hellas Verona 7

Roma 7

Benevento 6*

Spezia 5*

Fiorentina 4

Genoa 4

Parma 4*

Bologna 3*

Udinese 3

Torino 1

Crotone 1*

* = Una gara in più