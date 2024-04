Serie A, la classifica aggiornata: passettino per il Bologna di Motta, il Monza aggancia la Fiorentina

A differenza dello 0 a 0 di Torino-Juventus quello di Bologna-Monza è stato caratterizzato da una moltitudine di occasioni, soprattutto per i padroni di casa, che hanno fatto divertire chi ha assistito alla partita da casa o direttamente dallo stadio. Il punto conquistato dalle formazioni di Thiago Motta e Raffaele Palladino smuovono per quel poco la classifica, con i rossoblù che si portano a -4 dalla Juventus terza con i Bagai che invece aggangiano la Fiorentina al decimo posto in classifica.

SERIE A: LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 82

Milan 68

Juventus 63*

Bologna 59*

Roma 55

Atalanta 50**

Lazio 49*

Napoli 48

Torino 45*

Fiorentina 43**

Monza 43*

Genoa 38

Lecce 32*

Cagliari 30

Udinese 28

Empoli 28*

Hellas Verona 27

Frosinone 26

Sassuolo 25

Salernitana 15*

* una gara in più

** una gara in meno