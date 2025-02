Serie A, la classifica aggiornata: rimpianti per il Milan, la Fiorentina perde ma rimane davanti

Altra frenata nell'alta classifica ed in particolare nella lotta per il quarto posto ed in generale per le coppe europee: la Fiorentina viene stesa al 95' da un gol di Bernede e lascia tre punti nella trasferta di Verona. Balzo salvezza per la squadra di Paolo Zanetti, che vola così a +5 dal terz'ultimo posto attualmente occupato dall'Empoli. I viola invece si mangiano le mani, non approfittando dei passi falsi di Milan e Lazio e rimanendo a quota 42. Vediamo di seguito la classifica aggiornata della Serie A.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 57 punti (26 partite giocate)

Napoli 56 (26)

Atalanta 51 (25)

Lazio 47 (26)

Juventus 46 (25)

Fiorentina 42 (26)

Milan 41 (25)

Bologna 41 (25)

Roma 37 (25)

Udinese 36 (26)

Torino 31 (26)

Genoa 30 (26)

Como 28 (26)

Hellas Verona 26 (26)

Cagliari 25 (25)

Lecce 25 (26)

Parma 23 (25)

Empoli 21 (25)

Venezia 17 (26)

Monza 14 (25)

26ª GIORNATA

21/02/2025 Venerdì 20.45 Lecce - Udinese 0-1

22/02/2025 Sabato 15.00 Parma - Bologna 2-0

22/02/2025 Sabato 15.00 Venezia - Lazio 0-0

22/02/2025 Sabato 18.00 Torino - Milan 2-1

22/02/2025 Sabato 20.45 Inter - Genoa 1-0

23/02/2025 Domenica 12.30 Como - Napoli 2-1

23/02/2025 Domenica 15.00 Hellas Verona - Fiorentina 0-0

23/02/2025 Domenica 18.00 Empoli - Atalanta DAZN/SKY

23/02/2025 Domenica 20.45 Cagliari - Juventus DAZN

24/02/2025 Lunedì 20.45 Roma - Monza DAZN/SKY