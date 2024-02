Serie A, la classifica aggiornata: Roma e Fiorentina vincono. Milan a +7 dal quinto posto

Nel primo posticipo di questo lunedì di Serie A la Roma di Paulo Dybala batte 3-2 il Torino in una gara ricca di spettacolo, a partire dalla tripletta dello stesso attaccante argentino, e accorcia in classifica sull'Atalanta, seppur mantenendo la sesta posizione. Nella partita delle 20 e 45, invece, la Fiorentina torna a vincere e lo fa proprio nello scontro diretto per l'Europa con la Lazio. Grande prestazione da parte della squadra di mister Italiano, che supera in classifica i biancocelesti di Sarri portandosi in settima posizione nell'ultima sfida valida per il 26° turno di Serie A.

La classifica aggiornata di Serie A:

Inter 66 punti (25 partite giocate)

Juventus 57 (26)

Milan 53 (26)

Bologna 48 (26)

Atalanta 46 (25)

Roma 44 (26)

Fiorentina 41 (26)

Lazio 40 (26)

Napoli 37 (25)

Torino 36 (26)

Monza 36 (26)

Genoa 33 (26)

Empoli 25 (26)

Lecce 24 (26)

Udinese 23 (26)

Frosinone 23 (26)

Sassuolo 20 (25)

Hellas Verona 20 (26)

Cagliari 20 (26)

Salernitana 13 (26)