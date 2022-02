Serie A, la classifica aggiornata: Venezia-Genoa, un pareggio che serve a poco

Venezia e Genoa non si fanno male, ma trovano comunque un pareggio che serve a poco ai fini della corsa salvezza. Questa la graduatoria aggiornata di Serie A in attesa delle ultime quattro sfide valide per il 26° turno:

Milan 56 (26 gare disputate)

Inter 54 (24)

Napoli 53 (25)

Juventus 47 (26)

Atalanta 44 (25)

Lazio 42 (25)

Fiorentina 42 (25)

Roma 41 (26)

Verona 37 (26)

Torino 33 (25)

Empoli 31 (26)

Sassuolo 30 (25)

Bologna 28 (24)

Spezia 26 (25)

Sampdoria 26 (26)

Udinese 24 (23)

Venezia 22 (25)

Cagliari 21 (25)

Genoa 16 (26)

Salernitana 14 (24)