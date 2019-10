Secondo i dati presenti sul sito della Lega Serie A, il Milan è la squadra che in campionato è andata meno volte in fuorigioco: dopo otto partite gli offside dei rossoneri sono solo 4. In cima a questa particolare classifica c'è l'Inter: i nerazzurri si sono fatti cogliere oltre l'ultimo difensore al momento del passaggio per 24 volte.