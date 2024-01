Serie A, la classifica dei debiti: domina l'Inter, poi Juve e Roma

vedi letture

L'Inter di Simone Inzaghi ha momentaneamente perso la testa della classifica di Serie A a discapito della Juventus, ma il club di Steven Zhang è ancora largamente capolista in quella riguardante i debiti finanziari, seguita proprio dalla Vecchia Signora e dalla Roma dei Friedkin

A riportare questi dati la redazione di Transfermarkt, che nell'analisi dei bilanci 2023 delle top 8 squadre in Serie A ha svelato che ammontano a 409 milioni di euro i debiti per l'Inter, a 389 quelli della Juventus ed a 180 quelli della Roma. Milan poco fuori dal podio con 71 milioni di debiti finanziari, seguito da Lazio (61), Napoli (52) ed Atalanta (26). Bilancio invidiabile invece quello della Fiorentina, che non ha registrato perdite in questo 2023.