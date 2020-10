Serie A, la classifica dell'anno solare 2020: Atalanta in vetta, Milan secondo davanti all'Inter

Tenendo conto dei punti raccolto dalle squadra di Serie A nell'anno solare 2020, in vetta a questa speciale classifica troviamo l'Atalanta che ha raccolto 56 punti in 24 partite. Dietro ai bergamaschi c'è il Milan con 54 punti (in 24 partite), seguito da Inter (47 in 24 gare), Lazio (46 in 25), Juventus (45 in 23), Napoli (44 in 23), Sassuolo e Roma (entrambe 39 in 24).