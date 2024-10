Serie A, la classifica: il Napoli si conferma capolista, +8 sul Milan

Il Napoli vince ancora e conferma il primato in classifica. Nella sfida del Maradona valida per la nona giornata di Serie A, l'uomo copertina è il capitano Giovanni Di Lorenzo, due volte in gol: il primo (nel prima frazione di gioco) viene annullato per fuorigioco, il secondo nella ripresa invece è decisivo per l'1-0 finale. Quarto successo di fila in A per il Napoli, il Lecce resta invece al penultimo posto della classifica a quota 5 punti.

Questa la classifica aggiornata di Serie A dopo l'anticipo della 9^ giornata:

Napoli 22*

Inter 17

Juventus 16

Udinese 16*

Milan 14

Torino 14*

Fiorentina 13

Atalanta 13

Lazio 13

Roma 10

Empoli 10

Verona 9

Bologna 9

Como 9*

Cagliari 9*

Monza 7

Parma 7

Genoa 6

Lecce 5*

Venezia 4

*una gara più