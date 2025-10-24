Serie A, la classifica: Milan primo, Inter e Napoli dietro a -1

Oggi alle 07:00News
di Niccolò Crespi

Il Milan chiude la settima giornata di campionato in testa alla classifica di Serie A Enilive, tutto solo: non succedeva dall'ottobre 2023. Come ha ribadito Allegri a più riprese inutile guardare la classifica adesso ma piuttosto bisogna concentrarsi partita dopo partita, con l'entusiasmo ma senza esaltazione. Stasera la partita alle 20.45 contro il Pisa: di seguito la classifica aggiornata.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Milan 16
Inter 15
Napoli 15
Roma 15
Bologna 13
Como 12
Juventus 12
Atalanta 10
Sassuolo 10
Cremonese 10
Udinese 9
Cagliari 8
Torino 8
Lazio 7
Parma 6
Lecce 6
Hellas 4
Fiorentina 3
Genoa 3
Pisa 3