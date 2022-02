Serie A, la Fiorentina si candida per la Champions: 1-0 all'Atalanta

La Fiorentina vince 1-0 contro l'Atalanta ed entra in corsa addirittura per un posto in Champions: -2 punti dai bergamaschi e potenzialmente, vista la gara da recuperare contro l'Udinese, a -2 anche dalla Juventus di Vlahovic. Tre punti che fanno sognare i tifosi viola, terza vittoria in stagione contro l'Atalanta tra campionato e Coppa, vera bestia nera per Gasperini e i suoi.