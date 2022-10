Serie A, la Juventus passa di misura a Lecce: è 0-1 al Via del Mare

MilanNews.it

La Juventus ritrova il sorriso dopo la sconfitta in Champions contro il Benfica: a consegnare ai bianconeri tre punti è il gran gol di Nicolò Fagioli, che griffa il terzo successo consecutivo della squadra di Allegri in questo campionato. Ancora rimandato, invece, l'appuntamento con la prima vittoria al Via del Mare per il Lecce.