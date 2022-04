Serie A, la Juventus vince in rimonta a Cagliari: 2-1 ai sardi

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus vince in rimonta sul campo del Cagliari e consolida il quarto posto. Finisce 2-1 in favore dei bianconeri: dopo il vantaggio di Joao Pedro, la squadra di Allegri trova il pari con de Ligt al termine del primo tempo. Nella ripresa Vlahovic completa la rimonta e regala tre punti importanti ai bianconeri. Per il Cagliari arriva la quinta sconfitta consecutiva.