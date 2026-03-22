Serie A: la Roma aggancia la Juventus al quinto posto, la classifica aggiornata

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Oggi alle 20:36News
di Lorenzo De Angelis

La Roma batte di misura il Lecce grazie alla prima rete in giallorosso del giovane Robinio Vaz. La formazione giallorossoa conquista così tre punti fondamentali che le permettono di agganciare la Juventus al quinto posto. Di seguito la classifica di Serie A aggiornata. 

SERIE A: LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 68*
Milan 63
Napoli 62
Como 57
Juventus 54
Roma 53
Atalanta 50
Lazio 43
Bologna 42
Udinese 39
Sassuolo 39
Parma 34
Genoa 33
Torino 33
Cagliari 30
Fiorentina 28*
Cremonese 27
Lecce 27
Pisa 18
Verona 18

*Una partita da giocare