Serie A: la Roma aggancia la Juventus al quinto posto, la classifica aggiornata
MilanNews.it
La Roma batte di misura il Lecce grazie alla prima rete in giallorosso del giovane Robinio Vaz. La formazione giallorossoa conquista così tre punti fondamentali che le permettono di agganciare la Juventus al quinto posto. Di seguito la classifica di Serie A aggiornata.
SERIE A: LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 68*
Milan 63
Napoli 62
Como 57
Juventus 54
Roma 53
Atalanta 50
Lazio 43
Bologna 42
Udinese 39
Sassuolo 39
Parma 34
Genoa 33
Torino 33
Cagliari 30
Fiorentina 28*
Cremonese 27
Lecce 27
Pisa 18
Verona 18
*Una partita da giocare
Pubblicità
News
Oddo: "I miei idoli erano giocatori che davano esempio di lealtà e professionalità, su tutti Baresi e Maldini"
Le più lette
3 Il retroscena da San Siro: il pugno di Allegri nel tunnel degli spogliatoi dopo Milan-Torino. Perché l’ha fatto
16/03 Calcio, la corsa dei gamberi. Il Milan scivola con la Lazio (1-0) e l’Inter tira un respiro di sollievo
Primo Piano
Va bene la Quaresima, ma questo digiuno da gol fa spavento. La croce è tutta su Leao, però i compagni di reparto fanno decisamente peggio
Caro Fofana, ti vogliamo sempre così. Stagione da sottovalutato: il gol al Torino è la giusta ricompensa
Filippo GalliL'anticipo di Galli - Obiettivi del gruppo e obiettivi dei giocatori: farli coincidere per vincere
Luca SerafiniSuccede solo a chi ci crede... La solitudine di Allegri. La Marotta League e il becerume
Franco OrdinePerché il Milan non può cambiare gioco. Se non hai attacco dove vuoi andare? A chi conviene abolire Open Var
ESCLUSIVA MN - Bianchin: "La domanda è: chi lo prende Leao? L'estate di Pulisic, due nomi in difesa"
L'illusione durata una settimana, perché di quello si è trattato. Ha ragione Allegri: il punto è il realismo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com