Serie A, le date del mercato di gennaio

Lunedì 3 gennaio si aprirà la finestra di mercato di gennaio, che chiuderà 29 giorni dopo, esattamente venerdì 31 gennaio. Sempre quel giorno ci sarà lo stop ai trasferimenti anche in tutti gli altri grandi campionati europei, mentre c'è qualche differenze sulla date di inizio: in Inghilterra, Germania e Francia si partirà il 1° gennaio, in Spagna invece il mercato inizierà il 3 gennaio come in Serie A.