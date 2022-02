Serie A, le designazioni arbitrali per la 25ª giornata: Napoli-Inter a Doveri

Sono state rese note dall'AIA le designazioni arbitrali per la 25esima giornata di Serie A, in programma nel weekend in arrivo:

LAZIO – BOLOGNA Sabato 12/02 h. 15.00

PICCININI

BOTTEGONI – ZINGARELLI

IV: VOLPI

VAR: ORSATO

AVAR: PASSERI

NAPOLI – INTER Sabato 12/02 h. 18.00

DOVERI

COSTANZO – BINDONI

IV: COSSO

VAR: DI PAOLO

AVAR: VALERIANI

TORINO – VENEZIA Sabato 12/02 h. 20.45

GIUA

PRETI – GIALLATINI

IV: MERAVIGLIA

VAR: MARESCA

AVAR: DI IORIO

MILAN – SAMPDORIA h. 12.30

CHIFFI

PERROTTI – PALERMO

IV: BARONI

VAR: VALERI

AVAR: LIBERTI

EMPOLI – CAGLIARI h. 15.00

DIONISI

VIVENZI – RANGHETTI

IV: MARINI

VAR: MANGANIELLO

AVAR: TOLFO

GENOA – SALERNITANA h. 15.00

DI BELLO

GALETTO – MONDIN

IV: PEZZUTO

VAR: BANTI

AVAR: PERETTI

H. VERONA – UDINESE h. 15.00

COLOMBO

ALASSIO – COLAROSSI

IV: MARINELLI

VAR: FABBRI

AVAR: VECCHI

SASSUOLO – ROMA h. 18.00

GUIDA

LO CICERO – PRENNA

IV: SANTORO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: TEGONI

ATALANTA – JUVENTUS h. 20.45

MARIANI

MELI – IMPERIALE

IV: VOLPI

VAR: AURELIANO

AVAR: DE MEO

SPEZIA – FIORENTINA Lunedì 14/02 h. 20.45

MARCHETTI

LONGO – BACCINI

IV: MARCENARO

VAR: NASCA

AVAR: FIORE