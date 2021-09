Serie A, le nove curiosità su Milan-Venezia

"Ora viene il difficile", ha dichiarato Mister Pioli a margine di Juventus-Milan. Milan-Venezia domani alle 20.45 a San Siro, Spezia-Milan sabato alle 15.00 al Picco: due partite delicate, da affrontare con la giusta mentalità, da non sbagliare. Si parte contro i lagunari, neopromossi e tornati in Serie A dopo 19 anni dall'ultima apparizione, reduci da una sconfitta proprio contro lo Spezia. Una formazione, quella di Paolo Zanetti, che avrà voglia di fare bellissima figura a casa nostra, da non sottovalutare. Prepariamoci a questa sfida con alcune curiosità e statistiche sulla partita.

SCONTRI DIRETTI

1- 25° confronto in Serie A tra Milan e Venezia: 14 successi rossoneri, 4 veneti e 6 pareggi. Nelle partite giocate in casa, comanda il Diavolo con 7 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta.

2- Il Milan torna ad affrontare il Venezia in Serie A dopo 7150 giorni dall'ultima sfida tra le due formazioni: il 24 febbraio del 2002 i rossoneri vinsero per 4-1 al Penzo.

3- I rossoneri hanno perso solo una delle ultime 19 partite contro squadre neopromosse in Serie A: a completare il parziale 13 successi del Milan e 5 pareggi con ben 11 clean sheet complessivi.

STATISTICHE GENERALI

4- Nessuna squadra ha subito meno gol del Milan finora in questa Serie A con due reti, arrivate entrambe nei primi 15 minuti di gioco.

STATO DI FORMA

5- Con una vittoria il Milan eguaglierebbe la partenza della stagione 2020/21 con 13 punti nelle prime 5 giornate: un traguardo raggiunto soltanto altre due volte nelle ultime 20 stagioni (2002/03 e 2003/04).

6- Il Milan ha tenuto la porta inviolata in sette delle ultime nove partite di Serie A, subendo soltanto due reti nel parziale: i rossoneri avevano registrato altrettanti clean sheet nelle precedenti 31 gare di campionato.

FOCUS GIOCATORI

7- Rafael Leão ha trovato il gol nelle prime due partite interne del Milan in questo campionato. Solo cinque rossoneri nell'era dei tre punti a vittoria sono andati a segno in tutte le prime tre gare casalinghe stagionali della squadra lombarda nella competizione: Weah e Baggio nel 1996, Bierhoff nel 1999, Shevchenko nel 2000 e Inzaghi nel 2002.

8- Ante Rebić ha preso parte a otto reti nelle ultime sette partite giocate in campionato: per il croato cinque gol e tre assist in questo periodo.

9- La prossima sarà la 50° presenza in Serie A per Alexis Saelemaekers.