Serie A - Le partite del Milan dalla 27° alla 33° giornata di ritorno

E' in corso in questo momento la rivelazione del nuovo calendario di Serie A per la stagione 2021/22. Di seguito le giornate dalla 27° alla 33° gara per il Milan di Stefano Pioli:

27° GIORNATA: MILAN-UDINESE (Stadio San Siro)

28° GIORNATA: NAPOLI-MILAN (Stadio Maradona)

29° GIORNATA: MILAN-EMPOLI (San Siro)

30° GIORNATA: CAGLIARI-MILAN (Sardegna Arena)

31° GIORNATA: MILAN-BOLOGNA (Stadio San Siro)

32° GIORNATA: TORINO-MILAN (Stadio Grande Torino)

33° GIORNATA: MILAN-GENOA (Stadio san Siro)