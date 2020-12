Serie A, le quote dell'undicesima giornata di campionato

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - Gli echi dell'impresa di Barcellona consegnano al campionato una Juve rigenerata. Almeno questa è la previsione degli analisti di Snai, che in vista del match di domenica a Marassi contro il Genoa vedono soltanto il '2' dei bianconeri, a 1,33. La Juve è la squadra che ha pareggiato di più in campionato (5 su 10 partite), ma un'altra apparizione della 'X' sul suo cammino è ritenuta improbabile, a 5,00. Ancora più remota la possibilità di un successo genoano, a 9,25. Va in trasferta anche l'Inter, che tenterà domenica a Cagliari di diluire il retrogusto amaro dell'eliminazione in Champions. In nerazzurri saranno assorbiti solo dal campionato (scudetto a 3,00, contro la Juve a 3,50 e il Milan a 4,00). Il '2' si presenta a 1,38, il pari a 5,25, la vittoria dei sardi vale 7,25. Una gara con almeno tre reti è giudicata molto probabile, con l'Over a 1,40 e un Under a 2,75. Impegno sulla carta agevole per il Milan, che punta a rafforzare la propria leadership: la vittoria casalinga sul Parma si gioca su Snai a 1,30. In salita la strada per gli emiliani: un pareggio a San Siro è a 5,50, la vittoria raggiunge quota 9,25. Tra le altre, Napoli stra-favorito in casa contro la Sampdoria, a 1,42. Il primo pareggio azzurro pagherebbe 5 volte la scommessa, il successo doriano è a 7,00. La Roma va a Bologna, dove nella passata stagione vinse. Il pronostico è giallorosso, ma con qualche riserva: il '2' è a 2,00, la vittoria del Bologna a 3,40. Un pareggio vale 3,80. Atalanta e Fiorentina potrebbero dar vita all'ennesima pioggia di gol, che non manca mai negli scontri diretti: l'Over è in effetti l'esito preferito, a 1,50. Quanto al risultato, Atalanta nettamente avanti, a 1,67; il ritorno viola alla vittoria dopo cinque turni è a 4,75. (ANSA).